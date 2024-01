Avellino, celebrazioni anticipate per i Patroni Modestino, Fiorentino e Flaviano Si anticipa a domenica 11 febbraio, per la concomitanza con il mercoledì delle ceneri

Avellino e la sua Diocesi celebrano in anticipano le solennità in onore dei Santi Patroni Fiorentino, Modestino e Flaviano. Patroni della città e Diocesi di Avellino saranno celebrati domenica 11 febbraio, anzicchè mercoledì 14 febbraio, vista la concomitanza con il mercoledì delle ceneri, inizio della Quaresima. A dare la comunicazione è stato il vescovo Monsignor Arturo Aiello, vescovo di Avellino. Solo per quest'anno dunque si anticipa la Festa, ricordando ai sacerdoti - spiega il Vescovo - e diaconi che in Avellino e Mercogliano avranno il timbro della solennità e nelle altre parrocchie della diocesi quello della festa. Si utilizzeranno le orazioni dei tre santi con le letture della Domenica VI del Tempo Ordinario".