Fondi contrattuali sanità, il Nursind diffida l'Asl di Avellino Chiesto l'intervento della Regione

L'ASL di Avellino l'11 gennaio ha approvato la delibera n. 88 con rideterminazione fondi contrattuali del comparto. Il Nursind ha riscontrato delle gravi anomalie sulla costituzione dei fondi. L'ASL avrebbe applicato erroneamente gli incrementi dei fondi in ossequio al Decreto Calabria, questo determinerebbe delle penalizzazioni sul salario accessorio dei dipendenti. Abbiamo diffidato Azienda a non approvare delibera e abbiamo chiesto l'intervento della Regione. Se non ci saranno riscontri entro dieci giorni invieremo un esposto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per accertare eventuali danni erariali.