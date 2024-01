"Sbarra del garage del Comune sempre aperta": scoppia il caso ad Avellino Iacovacci: "Privilegio di parcheggiare gratis per pochi intimi?"

“Come da disposizione verbale dell’assessore Nargi, la sbarra deve rimanere sempre aperta h24. Il garage di secondo livello deve restare aperto anche dopo l’orario d’ufficio”.

Tanto si legge su di un cartello recentemente affisso nell’ufficio passi del Comune di Avellino. Mi piacerebbe capire a che titolo il vice sindaco Nargi ha dato queste disposizioni e in ragione di quale logica. Per quale motivazione la sbarra del parcheggio e l’ingresso dei garage dovrebbero restare aperti anche oltre l’orario d’ufficio? A chi è riservato il beneficio di poter tranquillamente parcheggiare a qualsiasi ora e gratis? A tutti i cittadini o a pochi intimi di via Nappi e dintorni? E come non considerare che così facendo si fa anche un danno al Comune, visto che potendo contare su quei parcheggi gratuiti qualsiasi cittadino eviterebbe di parcheggiare nelle strisce blu e di pagare il pedaggio?

In attesa che il vicesindaco Nargi chiarisca, quel cartello, al di là di ogni altra considerazione, ci dice molto del modo in cui in questi anni è stata governata la città, dell’arroganza con la quale i rappresentanti di questa amministrazione ritengano di essere i padroni del capoluogo, a partire dal Municipio.