CSC Informatica leader nel settore della consulenza e dell’assistenza di qualità Una delle più solide aziende italiane nel settore tecnico

La società CSC Informatica srl, azienda con sede legale in Montefusco (AV) alla Via Serra n. 39, è una società leader nel settore della consulenza e dell’assistenza informatica di alta qualità, che offre quotidianamente alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione.

E’ stata costituita nel 2004 dal CEO, ing. Giovanni Ciampi e dal dott. Andrea Ciampi che, ritenendo fondamentale investire sul proprio territorio, hanno creato una struttura competitiva, efficiente e proiettata a divenire una delle più solide aziende italiane nel settore tecnico – informatico, sul presupposto che investire nel proprio territorio non è solo un dovere morale, ma un’azione capace di generare, nel lungo periodo, un ritorno economico.

Nel corso degli anni CSC Informatica srl si è ulteriormente specializzata nei settori strategici dell’infrastruttura IT, ampliando la propria offerta alle aziende grazie ad un team composto da personale fortemente motivato, diversificato ed altamente qualificato.

Alla luce del crescente sviluppo della rete internet, del sempre crescente processo di digitalizzazione dei processi aziendali e della possibilità, offerta dal web, di una sempre maggiore gestione informatica delle proprie informazioni personali, economiche e finanziarie, CSC Informatica srl si è, da tempo, specializzata nel settore della Cibernetica e della Cyber Security, nella consapevolezza di quanto sia importante sviluppare sistemi - sofisticati ed efficaci – per la protezione dagli attacchi digitali.

Per merito di una struttura e di un’organizzazione delle risorse interne notevolmente specializzata e competente, CSC Informatica srl è partner ufficiale di numerose imprese italiane ed internazionali, tra cui la multinazionale TIBCO che, leader nel settore cibernetico, produce soluzioni software per le aree dell'integrazione, dell'Analytics e della Data Management, con software utilizzato per gestire dati, processi e prendere decisioni informate da oltre 10.000 clienti nel mondo.

CSC Informatica ha, da poco, aperto una nuova divisione che si occupa di sistemi di sicurezza, progettazione e realizzazione di sistemi di videosorveglianza ed impianti antintrusione altamente innovativi ed efficienti, offrendo a tutti i suo clienti tecnologie all’avanguardia (es. diversi tipi di allarmi, anti intrusione, telecamere di sorveglianza innovative, sistemi di domotica e tanto altro).

Da ultimo, inoltre, CSC Informatica srl, in un’ottica di crescita aziendale e di diversificazione dell’offerta di servizi proposta, ha dato vita ad una ulteriore, nuova ed originale divisione, denominata CSC Ricerca & Sviluppo, attenta alle nuove esigenze del mercato.

CSC Sviluppo & Ricerca è al servizio delle Aziende quale strumento necessario ed effettivo per raggiungere gli obiettivi aziendali, innalzare il grado di innovazione e competitività; aumentare le performance economiche e rendere l’intera organizzazione aziendale più resiliente e adattiva.

E’ possibile visionare l’offerta di CSC Informatica al sito web www.cscinformatica.it, e contattarla all’indirizzo mail info@cscinformatica.it o al numero 0825.964235

Inoltre, coloro che hanno interesse ad iniziare una proficua collaborazione con CSC Informatica potranno inviare il proprio curriculum vitae all’indirizzo email assunzioni@cscinformatica.it