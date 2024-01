Salute e benessere: marciare dopo aver mangiato, ecco tutti i benefici Sarebbe sufficiente marciare per 15 minuti dopo i pasti per migliorare la digestione

di Attilio Spidalieri

Marciare dopo aver mangiato è una buona idea. Il fatto di marciare attiva la digestione ed è come un massaggio per il sistema digestivo. Secondo uno studio condotto dai ricercatori della “Washington University”, pubblicato dalla prestigiosa rivista scientifica “Diabetes Care” nel 2013, sarebbe sufficiente marciare per 15 minuti dopo i pasti per migliorare la digestione. Secondo uno studio condotto dai ricercatori della “Limerik University”, e pubblicato dalla rivista scientifica “Sports Medicine”, marciare dopo un pasto permette di ridurre il tasso di zucchero nel sangue.

In conseguenza questa pratica può anche aiutare a prevenire il rischio di sviluppare un diabete del tipo 2. Secondo questi risultati il tasso di zucchero nel sangue è notevolmente meno alto nelle persone che avevano marciato alcuni minuti dopo aver mangiato, rispetto a coloro che non avevano fatto la minima attività fisica.

In altre parole, anche un tempo breve di marcia più breve, due o cinque minuti, ha un impatto positivo sulla glicemia. Marciare dopo un pasto può anche favorire una perdita di peso. Secondo uno studio realizzato nel 2015, e pubblicato nella rivista scientifica “Journal of Physical Activity and Health”, questa buona abitudine può abituare a bruciare le calorie.

In questo modo, i partecipanti che hanno marciato per 30 minuti dopo la cena hanno perduto più peso rispetto a coloro che non avevano marciato del tutto, e anche rispetto a coloro che avevano marciato in altri momenti della giornata.

Tutti questi risultati evidenziano che l’attività fisica di tipo aerobico, quindi la marcia, in casa su di un tapis roulant o all’aperto, ed anche il pedalare,che sia in casa sulla cyclette, o meglio all’aperto sulla bicicletta, effettuata dopo un pasto, rappresenta un mezzo di prevenzione importante per la salute metabolica e per quella cardiovascolare.

*Medico - Endocrinologo