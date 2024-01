G7 in Irpinia, Piantedosi: "Un gesto per valorizzare le aree interne" Il ministro dell'Interno ha portato il suo saluto al congresso di Fratelli d'Italia

“Il G7 dei Ministeri degli Interni a Mirabella Eclano rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare al meglio l'Irpinia e le potenzialità delle aree interne”. Cosi il ministro Matteo Piantedosi che ha portato il suo saluto al congresso provinciale di Fratelli d'Italia all'Hotel de la Ville ad Avellino. Il titolare del Viminale ha voluto fortemente questo prestigioso appuntamento nella sua terra d'origine. “Gli standard della location, che si svolgerà il prossimo ottobre, sono perfettamente adeguati - dice Piantedosi - all'importanza di un evento del genere. Il mio non è solo un gesto cortese, sicuramente influenzato dalla mia appartenenza all'Irpinia. La località prescelta, confermata da requisiti, sopralluoghi preliminari ed esperti funzionari di Palazzo Chigi, rappresenta una certificazione delle idonee condizioni anche in questa zona. Inoltre è un modo per mettere in luce le aree interne, un tema di grande importanza sottolineato anche dal Santo Padre in questi giorni. Le piccole comunità presenti in queste zone contribuiscono significativamente alla popolazione italiana”.