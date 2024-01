Nusco, lavori al liceo: è polemica. "Nessuno mi ha informato del programma" Il sindaco Iuliano al presidente della Provincia: nessun avviso

Lavori al Liceo di Nusco, scoppia il caso. Il sindaco Antonio Iuliano si dice furioso per non essere stato avvisato prima, di quanto deciso a palazzo Caracciolo. Interventi, a detta del primo cittadino Iuliano, "non richiesti e non necessari per il plesso" e che imporrebbero agli alunni del comune altirpino il trasloco temporaneo nella vicina Montella per seguire le lezioni. "Non sono stato avvisato dei lavori. Che dire, avrei gradito un confronto, un'informativa, una scelta condivisa per eventuali interventi infrastrutturali nel comune che amministro", spiega Iuliano. Domani il sindaco alle 15.30 si recherà a scuola per spiegare cosa accadrà. "E' un momento particolare, siamo in fase di iscrizione per gli alunni delle scuole medie. Famiglie, genitori e alunni mi stanno tempestando di chiamate per capire cosa accadrà. Il liceo è vivo e continuerà a vivere, stiamo programmando piccoli interventi di manutenzione che saranno realizzati in estate. Ma non solo. Stiamo stabilendo percorsi scolastici nuovi, che forniranno nuovi spunti di formazione nella nostra scuola". I lavori di manutenzione straordinaria sono di competenza del Comune, mentre quelli di manutenzione ordinaria sono a carico della Provincia. Da Palazzo Caracciolo fanno sapere che nessun cronoprogramma di lavori è stato prefissato e che il Presidente della Provincia non si è recato personalmente a Nusco per comunicare a scuola, un eventuale avvio dei lavori a settembre. Sindaco e Presidente ieri sera si sono sentiti per chiarirsi e si aggiorneranno per programmare di concerto eventuali iniziative future.