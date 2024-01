Avellino, studenti in prefettura a lezione di protezione civile e giornalismo Vigili del fuoco e il direttore di Otto Channel tv Pierluigi Melillo a confronto con gli alunni

Le nuove sfide della protezione civile e il ruolo dell'informazione che cambia. Su questi temi oggi presso la prefettura di Avellino si sono tenuti una serie di incontri che hanno coinvolto gli studenti della scuola media Cocchia Dalla Chiesa di Avellino.

A fare gli onori di casa la dirigente della protezione civile, la dottoressa Elisabetta De Angelis, che ha introdotto gli incontri illustrando come oggi la protezione civile è organizzata in Irpinia per far fronte a ogni emergenza sul territorio.

E' toccato poi ai vigili del fuoco spiegare gli interventi che il corpo dei caschi rossi effettua a tutela dei cittadini: dai terremoti alle alluvioni. Il capo reparto Pellegrino Iandolo, affiancato dal Capo Reparto Antonio Oliva e dal Vigile Coordinatore Giovanni De Lisa, ha ricostruito con il supporto delle immagini il delicato intervento effettuato ad Avellino per il disinnesco di una bomba inesplosa dell'ultima guerra rinvenuta nei pressi del Ponte della ferriera: operazione che determinò l'evacuazione di una parte della città.

In chiusura l'intervento di Pierluigi Melillo, direttore di Ottopagine.it e Otto Channel tv, che ha spiegato com'è cambiato negli ultimi vent'anni il mondo dell'informazione e quali sono oggi i pericoli derivanti dall'uso distorto dei social ma anche le nuove frontiere con l'intelligenza artificiale che proprio sull'informazione potrebbe avere ricadute importanti. Significativa la collaborazione del dottor Gennaro Marino, responsabile della gestione dei servizi informativi della prefettura di Avellino.

La mattinata è stata seguita con grande interesse dagli studenti accompagnati dai loro professori a conferma del positivo riscontro del protocollo d'intesa siglato tra prefettura e ordine dei giornalisti della Campania.