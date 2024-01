Avellino, nuova rivoluzione del traffico a Corso Umberto: auto su, filovia giù Il sindaco Festa l'aveva detto: il nuovo Corso Umberto sarà la porta di accesso per chi viene da est

In una città dove si consente a un privato di realizzare l'uscita di un garage su un marciapiede (nell'imbarazzante silenzio di opposizione e Procura) e dove si disegnano improbabili piste ciclabili non deve sorprenderci il dispositivo di traffico che a breve sarà attuato in Corso Umberto (nella foto la nuova segnaletica già installata). Del resto il sindaco Festa l'aveva detto: il nuovo Corso Umberto – restaurato e riqualificato – sarà la porta di accesso della città per chi viene da Atripalda. Peccato che c'è il percorso già realizzato della metro leggera, la filovia cittadina deve andare verso Avellino est.

Dunque, niente paura: le auto saliranno per Corso Umberto, la filovia andrà in senso opposto. E come andremo verso Atripalda? Attraverso la parallela, lungo via Circumvallazione zona Conservatorio, andando a ingolfare la già incasinata rotatoria di piazza Castello dove confluiranno le auto provenienti da via Circumvallazione, rione Parco e Piazza Castello. Ovviamente in fila indiana perché l'altra corsia sarà occupata dalla metro che percorrerà la strada in senso opposto.

Tutto ok? Vedremo. Certo, la gestione del traffico in città sta diventando molto discutibile. C'è solo da verificare (e lo faremo) se le scelte che intenderà attuare l'amministrazione andranno nella direzione giusta...Ah, giusto come post scriptum: un'attività commerciale di Corso Umberto sta già pensando di trasferirsi altrove. Chissà perché.