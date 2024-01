Il capo reparto Schipani va in pensione: 32 anni tra terremoti e alluvioni Emozione tra i vigili del fuoco di Avellino: ultimo giorno di lavoro per Valter Schipani

Oggi 31 gennaio il Capo Reparto Valter Schipani dei Vigili del Fuoco di Avellino effettua il suo ultimo turno di servizio attivo prima di essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età. Entrato a far parte del Corpo Nazionale come Vigile Permanente il due agosto del 1991, al termine del corso di addestramento svolto alle Scuole Centrali Antincendi di Roma, ha iniziato la sua carriera presso il Comando di Brescia, e successivamente ha prestato servizio presso i Comandi di Forlì e Roma. Nel dicembre del 1993 è arrivato al Comando di Avellino dove è rimasto fino al 1997 quando è stato trasferito al Comando di Benevento. Nominato Capo Squadra nel 2013, ha preso servizio in questa nuova veste presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, dove nel 2019 è stato promosso nel ruolo di Capo Reparto e dove conclude la sua carriera. Durante i circa 33 anni di servizio prestato nel Corpo Nazionale ha preso parte a diverse emergenze che hanno colpito la nostra nazione, quali il sisma in Umbria e quello che colpì L’Aquila. Ha preso parte all'alluvione di Quindici, Sarno e Cervinara, oltre che a numerose emergenze a livello locale.

Ha svolto la funzione di Responsabile della Sala Operativa, settore nevralgico del Comando, sempre con grande professionalità umiltà e senso del dovere. Nei confronti di Valter esprimono parole di stima ed affetto tutto il personale operativo e amministrativo del Comando Irpino, a cui vanno anche gli auguri di un meritato riposo.