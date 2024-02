Presidio della resistenza a Flumeri: è il simbolo delle grandi lotte di popolo La protesta degli agricoltori liberi in Irpinia è uno schiaffo alle associazioni di categoria

E' un presidio vivo che ci riporta alla mente la tenda della resistenza degli operai ex Iveco davanti allo stabilimento oggi diventato IIA e la grande lotta di popolo senza precedenti di Ariano e dei comuni limitrofi contro la discarica di Difesa Grande e Pustarza. Ed erano per uno strano scherzo del destino gli stessi mesi dell'anno, in pieno inverno, tra fuochi accesi e notti gelide. A vincere nel 2004 fu proprio la grande lotta e la tenacia della gente così come fu ben descritta nel docufilm del compianto regista Giambattista Assanti con gli attori Vanessa Gravina e Giulio Scarpati. Era anche allora una forte presa di posizione contro i poteri forti, in difesa di un territorio calpestato, oltraggiato, dimenticato e bistrattato dalla politica.

E come oggi a manifestare erano cittadini liberi. Gli stessi che continuano ininterrottamente a mantenere attivo il presidio di Valle Ufita dopo la grande protesta dei trattori cominciata sabato domenica scorsa, tra le più attive in Campania.

La bara simbolo di questa lotta con il tricolore che ha fatto da apripista al corteo imponente verso Grottaminarda e Avellino è avvolta stamane da una coltre bianca dovuta al gelo della notte.

Gli agricoltori si alternano sul luogo in cui è stato allestito il presidio permanente. Stanno ricevendo la solidarietà spontanea da parte di tante persone, commercianti, ristoratori. E' una lotta che riguarda tutti. E' come tutte le lotte, solo attraverso la resistenza, la forza, i sacrifici e la determinazione si potrà vincere.

Le organizzazioni di categoria e le forze sindacali hanno scritto la pagina peggiore della loro storia, salvaguardando altri interessi e sicuramente non quelli di chi sta lottando. Ma la risposta degli agricoltori liberi è già una prima grande vittoria in Irpinia e soprattutto nelle aree interne.