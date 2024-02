Avellino, Lovellino azzera le zeze: barattati secoli di storia per la cioccolata La dura presa di posizione di Sabino Morano di Primavera Meridionale



"Lovellino azzera le zeze ad Avellino. Al fine di non interferire con la manifestazione di eurochocolate prevista dal 9 al 14 febbraio, nella città capoluogo non ci sarà la consueta sfilata delle zeze irpine. Barattati secoli di storia, cultura e folklore per una fetta di pane e cioccolata".

Le parole di Sabino Morano presidente di primavera meridionale che analizza le scelte di palazzo di città e non lesina critiche: "ben vengano gli appuntamenti che portano gente e movimento in città ma non si possono dimenticare le tradizioni in un batter di ciglia. Le soluzioni per far convivere entrambe le manifestazioni dovevano essere trovate prima di organizzare l'evento".

E ancora prima di chiudere: "la sfilata delle zeze irpine per le vie della città nei fine settimana di carnevale é più che una consuetudine. É diventata parte della nostra storia che non può essere scordata per una caramella".

Chiosa Morano: "mi auguro che la cittadinanza abbia risposte concrete in merito a scelte che lanciano nel cassonetto dei rifiuti usi, costumi e secoli di storia".