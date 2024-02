Crisi Iia, futuro a rischio: il caso portato dai Cinque Stelle in Parlamento Il senatore Luigi Nave interroga il Ministro dell'Economia

L’Industria Italiana Autobus è l’ennesima vittima della scure delle privatizzazioni di questo governo. E' quanto afferma il senatore 5 Stelle Luigi Nave.

"L’azienda, in mano pubblica grazie alle partecipazioni azionarie di Invitalia e di Leonardo, produce beni pubblici nel settore del trasporto collettivo ed ha per clienti enti pubblici, ovvero le amministrazioni locali. Avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello del nostro Paese anche in virtù degli investimenti strategici programmati al fine di riqualificare il trasporto pubblico. Invece l’intenzione di questo esecutivo è quella di cedere le partecipazioni pubbliche a favore di imprenditori privati. È questo il patriottismo di cui si vanta #GiorgiaMeloni ? È questa la sua strategia, quella di svendere le imprese italiane invece di sostenerle? La crisi di Industria Italiana Autobus è un vero e proprio paradosso che certifica l’incapacità imbarazzante id questo governo".

"Sono vicino - conclude il senatore - alle sigle sindacali Fim Cisl nazionale , Fim Cisl nazionale , Uilm Nazionale Fismic Confsal Nazionale , Ugl Metalmeccanici Nazionale per la loro manifestazione pacifica del 9 febbraio. A tal proposito ho depositato un’interrogazione al Ministro dell’economia e delle finanze e al Ministro delle imprese e del made in Italy per far luce sulla questione".