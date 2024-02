Giornata sanitaria e aiuto alimentare nel Benin: Irpinia protagonista Iniziativa dedicata alle donne in maternità, ai bambini e ai malati del luogo

L'associazione Regina della Pace e Carità Odv, guidata da Roberto Zaffiro, insieme a Padre Jean Baptist del Benin, Padre Kingsley della Nigeria, Don Rino parroco di Morra De Sanctis e di Bisaccia, Don Alessandro parroco di Prata Principato Ultra e Don Alberico parroco di Sturno, ha recentemente svolto un importante lavoro di aiuto e sostegno alle comunità più bisognose.

Oggi, nel villaggio di Banikora e nei villaggi limitrofi, si celebra la "Giornata sanitaria e aiuto alimentare" dedicata alle donne in maternità, ai bambini e ai malati del luogo che versano in condizioni di povertà. Grazie all'impegno dell'Associazione Regina della Pace e carità Odv di Flumeri, in collaborazione con l'associazione Michele de Gruttola, diocesi di Kandi sono stati forniti aiuti sanitari e alimentari, nonché donazioni di medicine per garantire un sostegno concreto a coloro che ne hanno più bisogno.

Ma le iniziative dell'associazione non si fermano qui.

A Dagbarau, sempre nel nord del Benin, è stato realizzato un ampliamento della scuola costruita 5 anni fa, in memoria della maestra Elodia Muto di Flumeri. Grazie ai fondi generosamente donati dalla famiglia di Elodia e di Ettore, i bambini della Savana possono ora usufruire di una struttura ancora più grande e confortevole, che permette loro di ricevere un'istruzione migliore.

L'impegno dell'associazione Regina della Pace e Carità Odv è un esempio di come la solidarietà e l'aiuto concreto possano fare la differenza nelle comunità più svantaggiate.

Attraverso progetti di sostegno sanitario, alimentare ed educativo, l'associazione si pone l'obiettivo di combattere la povertà e garantire un futuro migliore a chi ne ha più bisogno.

La "Giornata sanitaria e aiuto alimentare" , l'ampliamento della scuola a Dagbarau e la costruzione dei tre pozzi fanno parte dei tanti progetti che l'Associazione Regina della Pace ha portato avanti nel corso degli anni. Il suo impegno costante e la sua dedizione verso i più deboli sono un esempio di come ognuno di noi possa fare la differenza nella vita degli altri.