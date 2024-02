Iannace condannato, sui social ondata di solidarietà e affetto: "Forza Carlo" Sentenza definitiva in Cassazione per il senologo primario della Breast Unit del Moscati

Il dottore Carlo Iannace è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione. Medico chirurgo e senologo, specializzat onelle cure delle patologie tumorali, primario della Breast Unit all’Azienda ospedaliera Moscati di Avellino, è stato condannato in via definitiva dalla Cassazione nell’ambito del processo ” Welfare”.

Il processo è partito nel 2016 e ha visto il primario accusato delle ipotesi di falso e peculato, rispetto a presunte irregolarità su operazioni di chirurgia estetica. Una pena, quella che dovrà scontare Iannace che, dopo un primo annullamento con rinvio alla Corte di Appello, è stata rideterminata in tre anni, un mese e 20 giorni di reclusione dalla Superma Corte di Cassassione per le sole ipotesi di falso. Escluso del tutto dai giudici di legittimità il reato di peculato, anche se l’ex consigliere regionale è stato anche interdetto dai pubblici uffici.

Precedentemene la Suprema Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso discusso dal legale di Iannace, disponendo il rinvio davanti ad un’altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Immediata è scattata una vera e propria catena di solidarietà, innescata dalla notizia della sentenza. Centinaia di messaggi ora dopo ora stanno travolgendo il social. Si stringono intorno al chirurugo amici, collegi, donne sue pazienti e impegnate nella lotta al cancro. Iannace è da sempre considerato uno dei più validi senologi. Ma non solo. Oltre l'alta specialità del suo lavoro, Iannace da anni ha messo in piedo la rete rosa di Amdos e Amos e altre associazioni impegnati nella lotta al cancro al seno.

"Io so di certo, che se anche avesse sbagliato, lo ha fatto per superficialità, per ignoranza, per voglia di fare, per la sua incapacità di riuscire a dire no alle piu' svariate richieste che gli vengono fatte dalle sue pazienti che per la stragrande maggioranza, lo adorono, ma ci sta chi approfitta della sua bontà e lo mette nei guai. Conosco Carlo e sono sicuro che se ha commesso qualche reato lo ha fatto a fine di bene e senza né rendersi conto né pensando di agire "contea legem" né fenomeno per lucro personale. Lui non è un criminale, lui è un benefattore che ha dedicato la sua vita al bene degli altri, comme migliaia di persone possono testimoniare. Purtroppo i magistrati leggono aride carte e non i sentimenti degli uomini. La mia stima infinita e la mia amicizia all' unico MEDICO che io conosco che ha interpetrato ed interpreta la sua professione come una MISSIONE e non per lucro". Scrive il dottore Pasquale Porcile.

"Non ho mai conosciuto un medico come lui Carlo Iannace, generoso ,sensibile , sempre disponibile,gratuitamente. Dopo avermi visitata gli ho chiesto quanto dovevo pagare , mi ha dato un buffetto sulla guancia e mi ha detto " va , cammina". Ermelinda ti ricordi andasti pure tu? Più ho saputo che lo fa con tutti i malati ...Un santo e come tutti i Santi è perseguitato..Non ci crederò" MAI".. annota Carmen.

“Caro Dottore voi siete la nostra forza e noi siamo lo vostra forza sempre con voiiiii E il momento di unirci tutte noi per lui…lui per la vita, grande il nostro Dottore, forza e coraggio”, scrive Anna.

Ed Antonella:”Grande Medico, Uomo, che ha fatto del suo lavoro una MISSIONE, che con la sua Umanità, Professionalità ha permesso me e tantissime altre Donne di poter continuare il percorso della Vita. Questo è il Dottor Iannace. Sempre al suo fianco carissimo Dottore”.

In molti dicono di aver appreso della sentenza proprio nella Giornata mondiale dedicata alla lotta contro il cancro: “Caro Dottore -scrive Salvatore– la mia vicinanza e il mio pensiero a Te: Professionista, Medico, Uomo che ha speso e spende ogni secondo della sua vita per gli altri, per la prevenzione e per la terapia, per chi soffre. Sempre col sorriso, emblema di umanità, bontà d’animo, disponibilità e comprensione. Oggi e domani tutto il mio affetto e la mia solidarietà”.

Tra i messaggi anche quello del collega medico Franco Mazza: “Già sapevo ma la recente esperienza familiare che ci ha coinvolto direttamente mi ha fatto toccare con mano. Competenza, dedizione al lavoro, altruismo. Un medico come pochi. Una vita spesa nel campo della terapia e della prevenzione. Un punto di riferimento per tanti pazienti. Sempre col sorriso e sempre disponibile, per nulla interessato al profitto.

Tutte le sue pazienti trovano sempre in lui ascolto, comprensione, umanità. Nessuna sentenza può e potrà mai annullare questi straordinari valori né potrà cancellare quel sorriso e quegli occhi che comunicano bontà e altruismo!

Forza Carlo! Hai tutto il nostro affetto e la nostra solidarietà!”