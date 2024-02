Anno da record per la Funicolare di Montevergine: 54mila passeggeri nel 2023 Air Campania: il piano di potenziamento funziona

Anno da record per la Funicolare di Montevergine, impianto di risalita gestito da Air Campania tra i più ripidi d'Europa che collega Mercogliano (Avellino) alla cima del Monte Partenio in 7 minuti. Nel 2023 la Funicolare di Montevergine ha registrato 54.126 viaggiatori, superando anche i dati del pre-pandemia (46.295 i viaggiatori nel 2019).

Dopo gli anni condizionati dall’emergenza sanitaria, con il 2020 che ha fatto registrare il picco più basso di passeggeri (25.471), l’ultimo triennio è stato caratterizzato da un costante aumento del flusso di viaggiatori a bordo per un totale di oltre 116mila presenze. "Il piano di potenziamento e valorizzazione adottato dalla governance aziendale - si legge in una nota di Air Campania - evidenzia dal 2021 un andamento decisamente positivo, come confermato dai dati dell’ufficio prodotti del traffico dell’azienda regionale sulle presenze a bordo della funicolare che collega il comune di Mercogliano a Montevergine".

Dai 25.706 viaggiatori del 2021 si è passati ai 36.275 del 2022, fino al boom del 2023 con 54.126 passeggeri. Record di presenze anche nel giorno della Candelora: 1.683 i passeggeri che hanno raggiunto la vetta con l’impianto di Air Campania, circa il 40% in più rispetto ai 1.200 dell’anno precedente.