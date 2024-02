Gatto avvelenato ad Avellino, la rabbia dei residenti: non è il primo caso E' accaduto a Contrada Cerasuolo, Parco Belvedere. La segnalazione dei residenti

La segnalazione arriva da contrada Cerasuolo. A scrivere èuno dei residenti del Parco che ha tentato invano di salvare la vita al piccolo gattino.

"Stamattina, 5 febbraio 2024, a seguito di avvelenamento, ho trovato il corpo senza vita del mio gatto Fulmine, presso la mia abitazione in Contrada Cerasuolo 12 C, Parco Belvedere. Vano è stato ogni tentativo di soccorso, in quanto le (o la) persone che hanno agito, lo hanno fatto in tarda notte, lasciando una scatola di cibo umido per gatti avvelenata all’interno del parco, allo scopo di adescare il gatto. Mi sono recata quindi presso il Centro di Comando dei Carabinieri per sporgere denuncia contro ignoti. Pur conoscendo le difficoltà nell’individuare il o le persone colpevoli, invio questa segnalazione in quanto, a malincuore, devo appurare che all’interno del Parco non si tratta, purtroppo, del primo caso di violenza contro animali, con tragiche conseguenze. Mi auguro che il momento difficile che la nostra famiglia sta vivendo sensibilizzi la comunità verso il rispetto della vita, in ogni sua forma". (Foto tratta dal web)