Una legge per la salute dei nostri amici a quattro zampe: convegno ad Avellino Sabato 10 febbraio il dibattito con il senatore Cinque Stelle Orfeo Mazzella

Sabato 10 febbraio 2024, alle ore 11, ad Avellino si terrà un convegno denominato " Salute senza confini: unione tra sanità umana e veterinaria per il benessere di tutt*", presso la Sala del Circolo della Stampa, in Corso Vittorio Emanuele II, che promuoverà una visione integrata delle cure e del benessere per tutti.

Ospite speciale del convegno sarà il Senatore Orfeo Mazzella, portavoce del Movimento 5 Stelle, Membro del tavolo tecnico "Esperti in malattie rare" della regione Campania, Membro del Comitato scientifico progetto "Scienza partecipata" del C.N.M.R. dell'ISS, Presidente Forum campano malattie rare ed una figura di grande rilievo nel campo della sanità.

Grazie ad un suo emendamento nel prossimo decreto il Governo sarà obbligato ad esprimere una decisione sulla possibilità di fornire supporto alle persone anziane che hanno animali d’affezione e gli anziani potranno portare con se anche nelle strutture sanitarie i loro animali domestici.

"Il messaggio che vorrei trasmettere è che la salute è un bene prezioso per tutti, sia per le persone che per gli animali tutti - ci dice la promotrice Sara Spiniello - Purtroppo, gli animali spesso non hanno accesso alle cure necessarie a causa dei costi elevati e dell'impossibilità dei proprietari di far fronte a tali spese. Ritengo che dovrebbero essere forniti aiuti finanziari per le fasce economiche meno abbienti, così come aiuti per coloro che decidono di adottare animali con disabilità o problemi di salute che richiedono cure continuative per tutta la loro vita".