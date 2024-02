Dramma occupazione: Un documento salva IIA rivolto al Governo a Roma Sindaci mobilitati nelle aree interne a partire da Flumeri

Un documento salva IIA rivolto al Governo a Roma per far si che non muoia la fabbrica di Valle Ufita. Dopo anni di lotte siamo di nuovo al punto di partenza. Mobilitati sindaci e forze sindacali. Una lotta comune che domani vedrà in campo anche il parlamentino irpino direttamente a Flumeri, davanti ai cancelli dello stabilimento e questa sera il consiglio comunale di Grottaminarda. Ieri è stata la volta di Vallata nella Baronia.

"Le amministrazioni locali come sempre cercano di essere accanto ai lavoratori - ha dichiarato il sindaco di Flumeri Angelo Antonio Lanza, durante l'incontro tenutosi ieri alla Dogana Aragonese con gli altri colleghi amministratori dei comuni limitrofi - che ha distanza di quasi dodici anni, stanno soffrendo ancora le vicissitudini di questa azienda. Non è ancora chiaro, quali saranno le sorti, quale sarà il futuro di industria italiana autobus. Notizia di due giorni fa, che c'è qualche spiraglio buono, una manifestazione di interesse pervenuta da qualche privato, però il fatto che Leonardo fosse disposto ad uscire dalla compagine ci preoccupa."

Territorio mobilitato in Valle Ufita

"Mobilitazione in tutti i sensi - conclude Lanza - dall'agricoltura alla metalmeccanica. Ancora una volta la Valle Ufita è in prima linea per difendere il diritto al lavoro, dei cittadini a mangiar sano e bene. E quindi il diritto alla salute."