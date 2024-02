Pd Avellino, solidarietà a Iannace: "Incarna il volto umano della sanità" Petracca: "Carlo è il medico che si prodiga per il paziente, al servizio degli altri"

“Il Partito Democratico irpino esprime convinta vicinaza a Carlo Iannace. Pur rispettando le decisioni della magistratura, non si possono tacere i meriti e l’azione che Carlo quotidianamente compie verso chi soffre e si trova in una condizione di difficoltà, offrendo a tantissime persone una speranza di guarigione che spesso rappresenta una vera e propria speranza di vita. In un sistema sanitario che in tanti casi amplifica le diseguaglianze e rende sempre più difficile ricevere cure tempestive ed adeguate, Carlo è un’oasi nel deserto. Premuroso, umano e, soprattutto, efficace, per chi vive il dramma della sofferenza. E’ così che Carlo Iannace incarna una sanità dal volto umano, in cui al centro ci sono la persona ed i suoi bisogni. E’ per tutto questo che non possiamo far mancare a lui, in questo momento di difficoltà, il nostro convinto sostegno”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla Segreteria provinciale del Partito Democratico di Avellino.

“Conosco da tempo Carlo Iannace ed ho avuto modo di condividere con lui una importante esperienza politica lo scorso anno in occasione delle Politiche. Ho sempre toccato con mano l’affetto illimitato di cui Carlo gode tra tutti coloro che hanno avuto modo di incrociarlo nel proprio percorso di vita. Carlo è il medico che si prodiga per il paziente, mettendo le proprie competenze e conoscenze al servizio degli altri. In questo momento sento di esprimergli tutta la mia autentica vicinanza”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Petracca.