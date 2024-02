Eccellenze Italiane 2024: al Senato il premio al senologo Sabatino D'Archi Premiate 100 personalità che si sono distinte in Italia

Si è tenuta lunedì pomeriggio la premiazione delle “Eccellenze Italiane” 2024, presso la Sala Capitolare del Senato della Repubblica: sono state premiate 100 personalità operanti nella magistratura, nelle forze dell’ordine, nella politica, nell’informazione e nella medicina.

Il premio è stato assegnato a quei professionisti che si sono distinti per il sostegno offerto ai più deboli i quali, spesso, non hanno né la capacità né tanto meno la voce per far valere e rispettare i propri diritti.

L'associazione in questi anni ha premiato illustre personalità del mondo dello spettacolo, della musica, delle istituzioni, della medicina e dello Stato quali il già Ministro Rotondi, già Presidente Scalfaro, il Senatore Giulio Andreotti.

Tra i 100 premiati in Italia anche il dottore Sabatino D'Archi, chirurgo senologo, presso il Policlinico Gemelli di Roma. Il professionista irpino è stato premiato “per l’impegno sociale profuso nell’ambito della prevenzione senologica in particolare in Irpinia con i progetti di prevenzione sul territorio per persone in difficoltà socio-economiche e per i progetti di divulgazione scientifica e promozione della cultura della salute”.