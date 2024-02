Eurochocolate Avellino, parcheggi e navette: ecco il piano sosta Tutti i percorsi e aree stallo per divertirsi nella lunga maratona di Eurochocolate

Circa tremilacinquecento posti auto nelle aree di sosta pubbliche della città di Avellino, altri 350 nell’autorimessa privata “Parking Wash Santosuosso Srl”, che ha risposto all’apposita manifestazione di interesse pubblicata dal Comune. Stalli che si aggiungono alle migliaia già disponibili sulle strisce blu del capoluogo e negli altri parcheggi privati. Ma anche un servizio di trasporto dedicato e ininterrotto, curato dall’Air, con mezzi da 80 posti, dall’area di accesso dello Stadio “Partenio Lombardi”, ed un analogo di collegamento reso dal “Parking Wash Santosuosso”.

Questi i punti cardine del Piano sosta disposto dall’Amministrazione comunale in occasione dell’imminente partenza della manifestazione internazionale Eurochocolate Avellino, in programma da domani e fino al prossimo14 febbraio per le vie del centro città. Per chi entra nel capoluogo per godere dell’entusiasmante sei giorni organizzata da Piazza del Popolo, saranno disponibili due hub collegati al centro dal servizio navetta.

E’ stata allestita prima di tutto una grande area di sosta all’altezza dello Stadio Partenio-Lombardi, che da sola vale circa 2.000 posti auto. E’ questo il punto di fermata più consigliato. Chi giungerà ad Avellino dal casello Est, potrà sfruttare il seguente itinerario; https://maps.app.goo.gl/AMKYRPYmhqHvzCXK6. Per chi arriverà invece dal casello Ovest, ecco il percorso più veloce: https://maps.app.goo.gl/binMBCV5GzUuv97Q8. Chi proverrà da Salerno, infine potrà passare da qui: https://maps.app.goo.gl/BPK1LdFvfit7yWYS6?g_st=ic.

Seguendo tali itinerari, sarà possibile portarsi comodamente all’area di sosta principale allestita sullo Stadio, e che comprende i seguenti punti di fermata:

- Via Annarumma (Smile Arena) 1050 posti

- Piazzale degli Irpini (Stadio Partenio-Lombardi) 700 posti

Si tratta di parcheggi con prezzo calmierato a tariffa unica giornaliera di 5 euro, incluso il servizio navetta, in partenza dal Piazzale degli Irpini, collegati con un bus dell’Air che accompagnerà in andata e ritorno, ogni 20 minuti, i chocolovers e i visitatori del capoluogo lungo il seguente itinerario: Piazzale degli Irpini, via De Gasperi, via Carducci, via Carlo del Balzo.

Le navette circoleranno venerdì 9, lunedì 12 e martedì 13 dalle ore 11 alle 22. Domenica 11 e mercoledì 14 dalle 10 alle 22. Sabato 10 dalle 10 alle 23.

L’elenco di tutte le altre aree di sosta pubbliche della città, che conserveranno i consueti costi e le solite modalità di pagamento, è il seguente:

- Via Zoccolari (antistante tribuna Montevergine), 24 posti

- Via Annarumma (Curva Nord), 96 posti

- via De Gasperi (antistante Piscina comunale), 156 posti

- Via Fratelli Troncone, 25 posti

- Via Fricchione (teatro coperto), 88posti

- Autorimessa di Palazzo di Città, 100 posti

- Piazzale di Palazzo di Città, in via Clausura, 30 posti

- Piazzale della Resistenza, 200 posti

- Piazzale ex Macello, 242 posti

- Area ex Moscati in via Otranto, 38 posti

- Via Volpe, 35 posti

- Piazzale Lanzilli, 138 posti

- Via M. Capozzi (Asl), 30 posti

- Via Tagliamento (Campo Coni), 52 posti

- Via Piave (ex Corea), 70 posti

- Via Vasto (ex Asilo Patria e Lavoro), 40 posti

- Via Trevisani, 100 posti

- Via Nobile, 40 posti

- Parco Santo Spirito, 100 posti

- Piazzale Oberty (Cimitero) 234 posti

Per quanto riguarda le aree di sosta private, dall’area di provenienza di Avellino est, come detto, saranno disponibili i 300 posti auto e i 50 posti bus del Parking Wash Santosuosso Srl, anche in questo caso collegati al centro da un servizio navetta organizzato dal gestore sempre al costo di 5 euro. Parcheggi privati sono disponibili anche a via Ferriera, Corso Europa, via Ammiraglio Gregorio Ronca, via Dalmazia, Piazza Perna, via Fratelli Bisogno, via Costantino Preziosi, via Circumvallazione e presso l’Autostazione.