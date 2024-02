Il Comune di Avellino lancia l’app "Compravvì" Nargi: “Esercenti in rete per valorizzare il commercio cittadino e l’economia locale”

Si chiama “Compravvì” ed è la WebApp immaginata dall’Assessorato alle Attività produttive, guidato dalla vicesindaco Laura Nargi, per sostenere concretamente le attività commerciali di Avellino, anche rispetto alla forte concorrenza rappresentata dal mondo dell’e-commerce.

Lo strumento varato dall’Amministrazione comunale è gratuito e sarà tenuto al battesimo del fuoco durante “Eurochocolate”, la più prestigiosa kermesse italiana dedicata al cioccolato che, dal 9 al 14 febbraio, porterà migliaia di turisti e chocolover in tutta la città.

Le attività commerciali che hanno rilasciato il proprio consenso in occasione di “Eurochocolate” saranno ospitate sulla WebApp. Successivamente “Compravvì” sarà implementata attraverso l’ingresso, anche stavolta gratuito, degli altri esercizi cittadini che vorranno aderire. Il progetto mira, infatti, a creare una vera e propria rete virtuosa tra gli esercenti di Avellino.

La registrazione alla WebApp innescherà automaticamente la fidelizzazione dell’esercente. Un percorso graduale, che muoverà i primi passi per mezzo di una promo dedicata ad “Eurochocolate”, valida per l’acquisto della tavoletta “Lovellino”, con il 10% di sconto.

In occasione del lancio di “Compravvì”, è stata realizzata un’apposita vetrofania, con un “Qr Code” che rimanderà avventori e clienti alle oltre 50 offerte immaginate dai negozi aderenti. Tali promozioni verranno ulteriormente arricchite nel prossimo futuro.

“Si tratta di un progetto nel quale crediamo molto - afferma la vicesindaco Nargi - ed al quale lavoravamo da tempo. E’ nostra intenzione, infatti, costruire forme di sinergia sempre più concrete per far sì che i nostri commercianti, duramente provati dalla concorrenza delle vendite on line, possano rafforzarsi e consolidarsi. In questa direzione, “Compavvì” consentirà a chi vorrà aderirvi, di beneficiare gratuitamente di un’ulteriore vetrina di promozione dei propri prodotti, moderna e semplice da utilizzare, per raggiungere un numero di avventori sempre maggiore e stimolare il loro interesse".