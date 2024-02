Sempre al fianco dei più deboli, un premio per l'avellinese Pionati Il direttore Rai: premiato il nostro impegno per la tutela dei diritti e la difesa dei più fragili

Il direttore di Gr Rai/Radio1, l'avellinese Francesco Pionati, è stato premiato - in Senato - nell'ambito della manifestazione "Eccellenze italiane 23/24," promosso da Assotutela. A motivare il premio l'impegno per una informazione attenta ai diritti dei cittadini, alla tutela dei più deboli (come nella "giornata di Radio1 da Caivano") e soprattutto per la campagna contro la violenza alle donne, avviata da Radio1 nel 2023 e destinata a proseguire per tutto il 2024, con tappe nelle diverse regioni italiane. "Il premio - ha dichiarato Pionati - è un riconoscimento che va a tutta la redazione e che rafforza il nostro impegno per la tutela dei diritti e la difesa dei più fragili"