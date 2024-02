Mercato bisettimanale Avellino, chiusura anticipata per Eurochocolate L'ordinanza del sindaco Festa

Il mercato bisettimanale ad Avellino anticiperà la chiusura delle attività alle ore 13 nei giorni di sabato 10 e martedì 13 febbraio, per consentire l'utilizzo dell'area nell'ambito della manifestazione Eurochocolate. Ecco il testo dell'ordinanza:

Il Sindaco

PREMESSO

che per il Comune di Avellino ha programmato, per il periodo 09-14 febbraio 2024, lo svolgimento del popolare Festival del Cioccolato denominato “Eurochocolate”, nato a Perugia nel 1994, che celebrerà il proprio trentennale con un esclusivo calendario di iniziative accuratamente selezionate da svolgersi proprio nella città di Avellino;

che l’evento di rilevo nazionale richiamerà numerosi visitatori in Città e, pertanto, dovranno essere individuate una serie di aree di sosta da utilizzare a servizio dell’evento;

PRESO ATTO che nell’ambito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 06 Febbraio 2024 e del Comitato Operativo Viabilità del 07 Febbraio 2024 emergeva l’opportunità di disporre, per motivi di sicurezza e viabilità, dell’area di campo Genova/Smile Arena per la sosta di auto e bus;

ATTESO che la rilevanza dell’evento ed il rilevante numero di visitatori previsti necessitano di una disponibilità dell’area, già a partire dalle ore 13:00, anche nelle due giornate di svolgimento del mercato bisettimanale di sabato 10 e martedì 13 febbraio 2024;

VISTO il D.L. 31/3/98, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio” e s.m.i.;

RITENUTO di dover disporre, per quanto in premessa rappresentato ed al fine di consentire la buona riuscita della manifestazione “Eurochocolate Avellino 2024”, la sospensione anticipata alle ore 13:00 dello svolgimento del Mercato Bisettimanale, per i giorni di sabato 10 e martedì 13 febbraio 2024;

POSTO che è necessario apprestare ogni possibile strumento di prevenzione e controllo al fine di assicurare una fruizione pacifica e tranquilla degli spazi pubblici;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali

sulle aree pubbliche;

VISTA la L.R. n. 7/2020;

VISTO l’art. 50 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; STANTE l’urgenza dei provvedimenti da assumere;

ORDINA

la sospensione anticipata alle ore 13:00, dello svolgimento del Mercato Bisettimanale di “Campo Genova”, presso l’area Smile Arena, per le giornate di sabato 10 e martedì 13 febbraio 2024, al fine di consentire l’utilizzo dell’area per la sosta dei numerosi visitatori attesi per la manifestazione Eurochocolate Avellino 2024.

DISPONE

L’invio della presente al Servizio Annona/SUAP, Tributi, Viabilità e Traffico, Ambiente, Comando Polizia Locale, Prefettura, Questura e Carabinieri di Avellino per opportuna conoscenza e per l’attivazione dei consequenziali provvedimenti in merito.

Che all’esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia.

AVVERTE

chiunque ne abbia interesse, che avverso la presente Ordinanza potrà proporre ricorso al TAR Salerno, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.