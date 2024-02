Avellino, l'ex boss di camorra "Genny il terremoto" incontra gli studenti Il pentito porterà la sua testimonianza all'Ite Amabile

Il pentito di camorra, l’ex boss del clan Piccirillo di Mergellina Gennaro Panzuto detto “Genny Il Terremoto”, incontrerà gli studenti dell’Ite Amabile di Avellino. L’appuntamento è in programma mercoledì 21 febbraio presso il complesso scolastico di via Morelli e Silvati. “Abìtuati a dire No” il tema scelta, citando San Josemaria Escriva. “Il coraggio della redenzione...testimonianza di vita reale”, il sottotitolo.

Anni da affiliato con la camorra a fare danni tanto che è stato soprannominato Terremoto. Gennaro Panzuto dal 2007 ha rotto con quella vita precedente dentro il clan Piccirillo. In quell’anno fu arrestato in Inghilterra e dopo qualche mese è passato dall’altra parte, con lo Stato, svelando i segreti del clan che faceva parte dell’alleanza di Secondigliano che conoscono i fan di Gomorra. Gennaro ora si rivolge proprio a quei ragazzini che vogliono essere come i personaggi della famosa serie. Panzuto ora vive a Napoli.

Questa la scaletta dell’evento: i saluti sono affidati al dirigente scolastico, professoressa Antonella Pappalardo. Interverranno l’avvocato Almerigo Pantalone, don Salvatore Saggiomo – cappellano del carcere di Secondigliano e il colonnello Domenico Albanese, comandate provinciale Arma dei carabinieri.

“Non caso abbiamo scelta la citazione di Escriva (“Abìtuati a dire no") – dice la preside Pappalardo – l’idea è quella di uscire dalla narrazione giornalistica, letteraria e televisiva per ascoltare una testimonianza diretta su come si possa venire fuori da una esperienza delinquenziale attraverso un vero e proprio percorso di redenzione. Quella di Panzuto sarà una testimonianza utile soprattutto in Irpinia, ritenuta un tempo isola felice, ma che conosce oramai da più di un decennio fermenti criminali di spessore camorristico”.