Festa: Bravo Geolier grande artista e buon esempio. BigMama? Il nostro orgoglio Il sindaco di Avellino: Campania protagonista a Sanremo. Emanuele un esempio positivo per i ragazzi

Il secondo posto di Geolier a Sanremo emoziona i campani e anche i sindaci delle cinque province, che si complimentano con il rapper di Scampia. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella intervistato spiega: "Le mie nipotine sono fan di Geolier, mi hanno spiegato passo passo quanto avveniva a Sanremo".

Raggiunto al telefono il primo cittadino del Comune di Avellino, intervistato sulla performance e risultati dei campani a Sanremo, spiega: “I miei complimenti a Geolier (nella foto uno scatto realizzato lo scorso 2 agosto 2023 in occasione del concerto di Geolier ad Avellino per il Summer Fest, ndr). Ho conosciuto Emanuele questa estate – racconta Gianluca Festa – è stato uno degli straordinari protagonisti del nostro Summer Fest. Un concerto storico, che è stato premiato dal consenso di migliaia di persone, arrivate alla Smile Arena. Il suo concerto è stato momento storico per la nostra comunità. Ho avuto il piacere di conoscere Geolier che non solo è un grande artista di talento, ma è anche un bravo ragazzo.

Rappresenta un modello positivo per i ragazzi:. La sua storia racconta come se hai talento, ti impegni, ti sacrifichi e lavori con tenacia e con energia, riesci a realizzare i tuoi obiettivi. Il risultato a Sanremo? E' una grande vittoria, nessuno potrà mai cancellare lo straordinario consenso popolare per questo giovane e grintoso artista napoletano. Il consenso popolare è oggettivo.”. E sulla irpina Bigmama Festa spiega: “Ovviamente abbiamo tifato per lei che è il nostro orgoglio. Ha eseguito una performance straordinaria, e non escludo che riusciremo a coinvolgerla nel prossimo Summer Festival”.