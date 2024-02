Sanremo 2024, secondo Geolier: "Grazie mille a tutti, ho imparato tante cose" Il sindaco Manfredi: È stato bravissimo, è il nostro orgoglio

Delusione al Rione Gescal di Napoli per la mancata vittoria di Geolier al festival di Sanremo. Il rapper in un video social ha ringraziato i suoi fan dicendo: "è stato tutto molto bello, ho imparato tante cose e ora voglio solo tornare a Napoli". Fin dalla esibizione del giovane rapper del quartiere Miano, poco dopo la mezzanotte, gli amici della star del rap, piazzatosi al secondo posto dopo Angelina Mango, hanno sfidato la scaramanzia, dando il via ad una festa che ha tenuto fede allo slogan che ha campeggiato sugli striscioni esposti in questi ultimi giorni: "Per noi già hai vinto". Una frase riportata anche sulla torta offerta ai presenti alla festa ben prima della proclamazione del vincitore. Amici e fan del cantante ora attendono il ritorno a Napoli del loro beniamino: "sarà festa comunque", assicurano.

"Bravissimo Geolier! Secondo al Festival di Sanremo 2024: un orgoglio per tutta Napoli ed un'ulteriore conferma che siamo tornati ad essere Città della Musica. Emanuele, ora ti aspetto al Comune per festeggiare questo grande risultato!". Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si congratula col rapper partenopeo.

La top five

Angelina Mango con La noia ha vinto il festival di Sanremo 2024. Alle sue spalle Geolier con il brano I' p' me, Tu p' te, Annalisa con Sinceramente, Ghali con Casa mia, Irama con Tu no. Una top five composta tutta da artisti che rappresentano le nuove generazioni della musica e intercettano le tendenze del mercato. "Siete matti, grazie di cuore all'orchestra, a te Amadeus, a Fiorello, al mio team, alla mia famiglia, grazie che siete venuti", ha detto tra le lacrime l'artista 22enne, figlia di Pino Mango e Laura Valente. A Loredana Bertè, con il brano Pazza, è andato il Premio della Critica Mia Martini; ad Angelina Mango sono andati anche il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, con 22 voti e il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale. Il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo è stato assegnato a Fiorella Mannoia con Mariposa