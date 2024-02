Avellino, sos strisce pedonali in via Due Principali: "Serve sicurezza" La segnalazione dei cittadini

Attraversamenti pedonali che scarseggiano, i cittadini lanciano l'sos da Via Due principati di Avellino, all'altezza ex IACP da molto tempo è stato asfaltata la sola parte centrale del manto stradale. "Insiste solo una striscia pedonale bianca da ambo i lati, zona parcheggio e ho rischiato investimento in quanto le indicazioni di passaggio pedonale non continua per l'intera carreggiata - spiega un cittadino -. Sono pedone ed automobilista, per cui in caso di investimento sia il pedone che l'automobilista hanno torto e ragione al contempo e chi paga è l'investito. Segnalo tale gravissima anomalia al fine del ristabilirsi di condizioni di sicurezza stradale". Sono diverse le segnalazioni che sono scattate in città, sulla sicurezza dei pedoni alle prese con il traffico selvaggio. In tanti chiedono maggiore illuminazione e segnalazione per gli attraversamenti pedonali in alcuni punti del capoluogo, tra centro e periferia.