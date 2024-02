Anpas, Misericordie e Croce Rossa: le nuove prospettive e sfide del futuro Cisl Fp Irpinia Sannio in campo ad Avellino

Cisl Fp Irpinia Sannio in campo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Anpas Misericordie. Le nuove prospettive e le sfide del futuro. L'appuntamento è fissato per giovedì 14 marzo alle ore 10.30 al circolo della stampa di Avellino.

Il programma:

Saluti: rappresentanti comitato regionale Anpas Campania, rappresentanti coordinamento provinciale misericordie di Avellino, Mino Mortaruolo consigliere regionale Campania, Rosaria Bruno direttore Uoc emergenza territoriale e centro operativo Asl Avellino.

Interventi: Mario Ferrante direttore generale Asl di Avellino, Gionata Fatichenti direttore confederazione nazionale misericordie d'Italia, Egidio Ciancio coordinatore regionale Anpas Campania, Stefano Tancredi presidente regionale croce rossa italiana Campania, Raffaele Petrosino presidente associazione campana economi e provveditore sanità Acep, Franco Berardi segretaria nazionale Cisl Fp, Massimiliano Marzoli coordinatore nazionale Ts Cisl Fp. Conclude Sonia Petrucciani segretaria generale Cisl Fp Irpinia Sannio. Modera i lavori Giovanni Ragazzo capo dipartimento Cisl Fp Ts Avellino-Benevento.