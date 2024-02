Alluvioni, terremoti e calamità: l'ultimo turno del caporeparto Sirio Iandolo Oggi i saluti in caserma

Oggi 29 febbraio il Capo Reparto Sirio Iandolo dei Vigili del Fuoco di Avellino effettua il suo ultimo turno di servizio attivo prima di essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età. Entrato a far parte del Corpo Nazionale come Vigile Del Fuoco Ausiliario nel dicembre 1982, dal 1991 ha svolto la qualifica di Vigile Volontario Discontinuo fino al due agosto del 1991 quando in seguito alla vincita del concorso è diventato Vigile Permanente. Dopo il corso di formazione svolto presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma è stato assegnato al Comando di Milano, per poi essere prima trasferito al Comando di Potenza e nel dicembre 1992 ha preso servizio presso il Comando di Avellino. Dal primo gennaio del 2009 è stato nominato Capo Squadra e dal 2019 ricopre il ruolo di Capo Reparto presso il distaccamento di Lioni. Tantissime le emergenze sia in campo Nazionale che a livello locale a cui ha preso parte, tra cui ricordiamo il sisma in Umbria, l’alluvione di Sarno e Quindici e quella di Cervinara. L’alluvione del camping di Giare a Soverato, l’emergenza rifiuti che ha visto nel 2001 coinvolta la Campania, il sisma di San Giuliano di Puglia, quello che ha colpito l’Aquila e quello del 2016 che ha visto interessato il centro Italia. Tante anche le emergenze a livello provinciale tra cui la nevicata del 2012 in Irpinia. Esperto S.A.F., (speleo – alpino – fluviale), ma soprattutto in macchine di movimento terra, ed il suo lavoro incessante lo ha visto protagonista nelle alluvioni che hanno colpito la nostra provincia. Il CR Iandolo Sirio ha rappresentato la continuità di quella buona tradizione di Vigili del Fuoco Irpini provenienti da Contrada Bagnoli, che nel corso del tempo si sono sempre distinti per serietà, professionalità e senso del dovere. A Sirio vanno gli auguri di meritato riposo dal Comandante Ing. Mario Bellizzi e da tutti i suoi colleghi ed Amici del Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino.