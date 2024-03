Lavori Lioni-Grottaminarda, Lo Russo: "Fiduciosi consegna nei tempi previsti" L'intervento della Filca Cisl Irpinia Sannio

La strada Lioni – Grottaminarda è un’opera da 430 milioni di euro ed è compresa nel più complesso progetto di collegamento dell’autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria (sv. Contursi) con l’autostrada A16 Napoli-Bari (sv. Grottaminarda) con l’obiettivo di realizzare un asse appenninico di collegamento trasversale “Tirreno-Adriatico”, di drenare i bacini verso le aree industriali e di potenziare le vie di comunicazione interne, nella provincia di Avellino. Quando è stata progettata l’opera aveva l'obiettivo di favorire lo sviluppo degli insediamenti produttivi presenti nell’area attraverso il collegamento tra di loro e con le direttrici autostradali ed i principali porti del sud Italia. 430 milioni per mettere in rete 14 Comuni, in tutto meno di 50mila abitanti.

Dal 2011, inserita e finanziata nei programmi interministeriali, con alterne vicende burocratiche con avvicendamenti di commissari, è stata certamente l’emblema delle emergenze infrastrutturali che l’Irpinia ha atteso.

Il 1 Marzo 2019 un movimento di lavoratori, sindacati, i sindaci dell’Ufita e della Baronia, della’Alta Irpinia e del Cervaro e straordinariamente insieme alla popolazione, chiedeva dello sblocco dei lavori a seguito di un ritardo nel rinnovo della compagine commissariale con il passaggio della committenza alla Regione Campania. Quella giornata ebbe l’effetto della ripresa dei lavori con la speranza che un’opera come la Lioni-Grottaminarda attendesse realmente allo sviluppo delle aree interne, ad una domanda e una esigenza di mobilità veloce su grandi assi viari. Fu la Televisione La7 che portò il caso all’attenzione mediatica nazionale.

Senza che la Filca Cisl non avesse sempre sotto attenzione il prosieguo dei cantieri e la situazione tecnico-produttiva, ora con la nuova proprietà e con la nuova impresa Condotte 1980 subentranti alla vecchia impresa Società Condotte d’Acqua in A.S. insieme ad altre imprese consorziate, a 5 anni di distanza tutti i cantieri lungo la linea viaria sono operativi.

Vi sono insomma, con la società Condotte 1980, le migliori condizioni perché il lavoro possa procedere nei tempi previsti e possa essere rispettata la chiusura dei lavori con la consegna della strada a scorrimento veloce Lioni – Grottaminarda alla comunità irpina ed alla Regione Campania.