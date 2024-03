Arci Avellino e SoMa inaugurano la mostra "Com’eri vestita?" L'evento nella biblioteca provinciale della città capoluogo

Sabato 16 marzo, alle ore 11:00, Arci Avellino e SoMa-Solidarietà e Mutualismo Avellino - in collaborazione con Legambiente Avellino e la Provincia di Avellino - inaugureranno la mostra “Com’eri vestita? Storie di violenza” di Amnesty International al primo piano del Palazzo della Cultura (Corso Europa, 251).

La mostra è stata presentata in conferenza stampa lo scorso 8 marzo da Sara Plutino di Arci Avellino e Maria Grazia Papa di SoMa, con l’approfondimento di Luigi Marino di Amnesty Benevento. Sarà possibile visitarla dal lunedì al sabato, ogni pomeriggio, dalle 15.30 alle 19.20.

Il programma della mattinata del 16 prevederà l’inaugurazione della mostra e gli interventi di Sara Plutino e Laura Cervinaro (Consigliera della Provincia di Avellino). A seguire, alcune scrittrici e giornaliste irpine daranno vita a un reading contro la violenza di genere; parteciperanno: Rosaria Carifano, Maria Laura Amendola, Elena Russo, Rosanna Maryan Sirignano.

La mostra si compone di dieci indumenti tutti diversi per altrettante storie di violenza di genere, raccontate attraverso delle targhe e ascoltabili attraverso un QR CODE. Amnesty International, nella sua realizzazione, ha tratto ispirazione da un poema di Mary Simmerling “What I was wearing”, in cui dove si raccontano storie di violenza sessuale attraverso i vestiti che le donne indossavano al momento in cui ne sono state vittima.

Le attività di Arci e SoMa proseguiranno in un lungo percorso con altre due prossime iniziative: il 27 marzo, presso il Circolo Arci Avionica, con il confronto sulle tematiche dell’urbanistica di genere insieme alla realtà di Legambiente Regionale e il circolo locale L’Alveare; il 12 Aprile, presso il Circolo Arci Fortapàsc di Atripalda, a grande richiesta verrà riproposto lo spettacolo “Brucio D’Amore” della compagnia teatrale romana PartecipArte. Tutte le info sono disponibili sui canali comunicativi dell’Arci Avellino.