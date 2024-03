"Golf a scuola", parte da Mirabella un nuovo progetto per i giovani Intesa tra la scuola "Colombo-Solimena" e la Federazione italiana golf

È partito il programma di avviamento alla disciplina e alla pratica del golf per gli allievi dell’Istituto Comprensivo Statale “Colombo-Solimena” di Avellino, a cura del settore tecnico del Mirabella Golf Club, circolo affiliato alla Federazione Italiana Golf sin dal 2008, attivo presso il Radici Resort della famiglia Mastroberardino.

L’obiettivo del progetto Golf a Scuola della Federazione Italiana Golf, in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo, è far conoscere lo sport del golf ai più piccoli, evidenziandone le caratteristiche principali: l’importanza di fare movimento, il contatto con la natura, lo stare insieme, la pratica sportiva, il fair play e, naturalmente, il divertimento.

Il golf, infatti, oltre a essere un’attività fisica rappresenta un’ottima esperienza formativa per i bambini: ha la forza di diffondere i valori dello sport, di prevenire il disagio giovanile e le varie forme di bullismo, di promuovere – grazie al coinvolgimento della scuola e delle famiglie – la cultura del rispetto, dell’integrazione e dell’inclusione sociale.

Il progetto Golf a Scuola mira, inoltre, a creare un sistema sportivo integrato che favorisca il collegamento tra le risorse delle scuole e del territorio.

È in corso di svolgimento un programma di formazione, sostenuto dalla Federazione Italiana Golf, ad opera di un tesserato del Mirabella Golf Club, Alessandro Di Nunzio, direttamente presso l’istituto, in aree adeguatamente attrezzate, ed una giornata conclusiva negli spazi del Mirabella Golf Club, in cui gli allievi potranno prendere contatto con le reali strutture di un impianto sportivo golfistico federale.

L’istituto Comprensivo Statale “Colombo-Solimena”, manifestando grande interesse per questa disciplina, si è reso disponibile ad avviare il progetto coinvolgendo ben 11 classi su due plessi, tra le terze, quarte e quinte, per un numero complessivo di praticanti pari a 214 allievi. Le lezioni, dalla durata di un’ora ognuna, si svolgono per ciascuna classe una volta alla settimana lungo tutto l’arco dell’anno scolastico in corso.

Esprime soddisfazione la Dirigente Scolastica professoressa Mary Morrison, che da anni promuove progetti didattici volti ad implementare l’esperienza formativa degli studenti con la diffusione dei valori dello sport, dell’inclusione sociale, di prevenzione del disagio giovanile con una costante attenzione e coinvolgimento del territorio e delle famiglie.

Il percorso di avvicinamento al golf culminerà in un programma di incontri presso l’impianto sportivo del Mirabella Golf Club, situato all’interno del Radici Resort, tenuta di proprietà della Famiglia Mastroberardino tra le colline di Mirabella Eclano.

“In questo modo sarà possibile – afferma il Presidente di Mirabella Golf Club, Professor Piero Mastroberardino – connettere le prime esperienze di contatto con la disciplina sportiva ai luoghi in cui essa viene effettivamente praticata, in mezzo al verde rigoglioso delle colline d’Irpinia”.

Il percorso di Mirabella Golf Club, omologato nel 2008 dalla Federazione Italiana Golf e da allora attivo ininterrottamente su circuiti agonistici con presenze di gare con professionisti ed amatori, è principalmente dovuto alla creatività della natura, che ha disegnato tra le colline d’Irpinia, terre da secoli vocate alle produzioni viticole ed olivicole di gran pregio, terrazzamenti, ondulazioni, camminamenti di grande suggestione.