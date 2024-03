Avellino, le colonne del cimitero cadono a pezzi: "Si intervenga subito" La denuncia del Partito dei pensionati

Attraverso una nota stampa il Presidente Nazionale del Partito Pensionati e Lavoratori per l'Italia interviene oggi sulle condizioni delle colonne storiche poste all'ingresso principale del cimitero avellinese e pone alcuni interrogativi:

"Nei giorni scorsi ho ricevuto diverse segnalazioni da parte ci cittadini sulla situazione delle colonne storiche dinanzi all'ingresso principale del cimitero di Avellino.

Questi amici si chiedevano e mi chiedevano perchè ormai da decenni le colonne siano in queste condizioni.

Non essendo io nè un architetto nè un addetto ai lavori non ho saputo fornire risposte ai miei interlocutori però rigiro questa segnalazione chiedendo l'aiuto, il supporto di qualche professionista del settore.

Le domande che mi sono state poste sono:

1 - Necessitano di interventi di recupero?

2 - Se la riposta fosse affermativa, da parte di chi?

Andando indietro con i tempi, il progetto per la costruzione del Cimitero di Avellino risale all’anno 1818 e reca la firma dell’ing. Luigi Oberty (1786-1869). Del complesso originario è giunta a noi parte del monumentale ingresso (che fortemente danneggiato a seguito del sisma del 23 novembre 1980, ha perso totalmente le decorazioni della fascia superiore al colonnato che è in stile dorico).

Andando a fare qualche ricerca ho letto che in passato anche al Comune di Lecco si era discusso per porre rimedio a una situazione di degrado del patrimonio pubblico. Nello specifico i tecnici incaricati da Palazzo Bovara sono intervenuti sul portale d’ingresso del Cimitero di Acquate, dal quale nei giorni precedenti si era staccata una porzione d'intonaco, rivelando mattoni e profonde crepe.

La situazione non è simile a quella di Avellino ovviamente però ho letto che lì si è intervenuto.

Oggi dunque mi chiedo e chiedo se per la cura del patrimonio della nostra città si debba intervenire anche per le colonne del cimitero, posto che credo ci sia una situazione di degrado delle colonne stesse."