Avellino in lutto per la morte di Fabio Tommasetta: aveva 46 anni: "Addio Lupo" Il decesso, l'ondata social di cordoglio per la morte improvvisa del 46enne amato da tanti

Avellino in lutto per la morte di Fabio Tommasetta, 46 anni, tifosissimo della Scandone e dell'Avellino Calcio. La notizia si è rapidamente diffusa sui socia.

Fabio si è spento ieri. Da anni viveva lontano dall'Irpinia ma non aveva mai dimenticato le sue origini. Tornava ad Avellino ogni volta che poteva e lo faceva con lo spirito di chi non vedeva l'ora di riabbracciare casa. "Non ci posso credere....qnt volte insieme su quegli spalti.....Ciao Fabio Tomasetta, ciao LUPO, un abbraccio alla tua famiglia", Scrive Marco sui social. "Eri la bontà fatta persona. Un pensiero a tua moglie e alle piccoline.", annota Lara.

"Andarsene via così, improvvisamente, a 46 anni, una cosa che non si può credere e non si può accettare.

Quante mattine ci siamo incontrati mentre accompagnavi le tue piccole creature, che ora di cercheranno invano!

Riposa in pace, Fabio, e che possano trovare pace anche i tuoi cari.", Scrive Gaetano.