Avellino, attraversamenti pedonali a rischio: arrivano le strisce pedonali L'amministrazione comunale dopo le nostre segnalazioni è intervenuta nel centro storico

Ricordate la nostra denuncia attraverso Ottopagine.it sugli attraversamenti pericolosi in città dove si rischia la pelle? Ebbene l'amministrazione comunale è corsa ai ripari. Nel pomeriggio sono state realizzate le nuove strisce pedonali in diversi punti del centro storico. In particolare la segnaletica per l'attraversamento pedonale è stata rimarcata - come si vede nella foto - nei pressi della Dogana. Qui le strisce pedonali erano scomparse da tempo mettendo seriamente a rischio chi si avventurava ad attraversare la strada in quel punto.

Ora si spera che dopo l'installazione della segnaletica verticale e orizzontale anche per il progetto della "zona 30" si possa entrare nel vivo.