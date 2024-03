Avellino, dopo 17 anni sabato apre il tunnel: c'è attesa, tam tam sui social Sabato mattina sarà aperto dopo quasi venti anni di attesa l'eterna incompiuta

3 luglio 2017. Una data che resta impressa nella memoria degli avellinesi: quella dell'inizio del cantiere dell'eterna incompiuta: il tunnel di piazza Libertà. E dopo quasi 17 anni di lavori tra accelerate e riassetti del progetto, revisioni del programma di intervento e ritocchi al percorso, il tunnel della Città di Avellino viene aperto al traffico. Sabato mattina, 30 marzo 2024, è in programma l'apertura del sottopasso, con la rimozione delle transenne e via libera al transito delle auto. Si marcerà ad una velocità di 30 km orari. Una delle opere cosiddette “mangiasoldi”, circa 30 milioni di fondi pubblici investiti in quasi un ventennio, l’eterna incompiuta avellinese rimasta imprigionata nei ritardi amministrativi, finalmente vede la luce.

I numeri del sottopasso

Una galleria lunga 480 metri per collegare Piazza Garibaldi e Contrada San Leonardo, a ridosso dell’ex Mercatone oggi centro Vivendi servirà a decongestionare il traffico nel centro cittadino e agevolare l’ingresso in città dalla periferia cittadina. L'amministrazione comunale è pronta al taglio del nastro.

Segnaletica e luci, ci siamo

E' tutto pronto nel sottopasso del capoluogo con la segnaletica orizzontale e verticale, l’impiantistica, pubblica illuminazione, la scala di emergenza su Pizza Libertà, e tutte le altre prescrizioni di sicurezza imposte dal Provveditorato interregionale alle Opere pubbliche, osservate e approvate. L'opera ha incassato anche l'atteso via libera dal Provveditorato regionale e collaudi. Si marcerà con doppio senso di marcia e della velocita` massima di 30 chilometri orari. L'opera costata oltre venti milioni di euro, ha segnato la stagione dei grandi cantieri ad Avellino, partita con la programmazione di Avellino Città Giardino. Una progettazione ideata dall'allora amministrazione Di Nunno, che puntava ad una visione green e ricca di servizi e collegamenti agili nel capoluogo. Sui social , appena si è saputo dell'apertura del tunnel, è scattato il tam tam. C'è molta attesa per la cosegna ai cittadini dell'opera.