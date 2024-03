Cero, preghiere e pace: fedeli di notte a Montevergine per la veglia di Pasqua Ieri sera la veglia pasquale con i monaci benedettini. Tre i bimbi battezzati durante la messa

Hanno scalato il monte Partenio di notte, i fedeli di Mamma Schiavona per assistere alla suggestiva veglia Pasquale, celebrata dall'Abate don Riccardo Guariglia e gli altri monaci benedetteni nell'Abbazia di Montevergine. Un rito carico di fede e significato, quello iniziato intorno alle ore 22 e che si è concluso poco dopo mezzanotte, durante il quale il cero acceso ha illuminato a festa la liturgia. Parole di pace, speranza e riflessioni importanti hanno scandito l'omelia dell'Abbate, concelebrata in molti passaggi con gli altri monaci. Un'atmosfera mistica ha accompagnato la veglia pasquale, nel santuario di Mamma Schiavona. L'accensione del Cero Pasquale ha aperto la celebrazione del rito con l'incisione della croce e dell'anno in corso sulla parete del simbolo sacro. Poi la processione, verso l'altare maggiore e la celebrazione della Veglia. Nel corso della liturgia tre bambini sono stati battezzati, tra l'emozione condivisa dei fedeli. Una cerimonia mistica e suggestiva, che fa parte del triduo pasquale Anche oggi sono attesi numerosi pellegrini sul Santuario di Mamma Schiavona per le messe della Santa Pasqua. Tra i banchi dell'Abbazia presente il sindaco Vittorio D'Alessio, i componenti dell'associazionismo e fedeli arrivati anche da fuori provincia per assistere al rito.