La nuova vita del maresciallo Francavilla dalla divisa alla toga a 60 anni Avellino, dopo 38 anni di onorato servizio nell'Arma dei Carabinieri oggi la laurea

Dopo aver indossato la divisa da Carabiniere per trentotto anni di onorato servizio ha scelto, una volta in quiescenza, di continuare a servire la Giustizia, ma con una nuova mission. Stavolta il luogotenente Antonio Francavilla ha scelto di indossare la toga, quella di avvocato. La nuova "vita" professionale di Antonio Francavilla, anzi dell'avvocato Francavilla, riparte a sessanta anni proprio dalla professione forense. Per trentotto anni ha indossato la divisa dell'Arma, raggiungendo la pensione con il grado di luogotenente .

La scorsa settimana nell'aula Livatino del Palazzo di Giustizia di Avellino ha giurato davanti ai consiglieri dell'ordine degli Avvocati di Avellino, leggendo la formula di giuramento, insieme a tanti giovani avvocati.