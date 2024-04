Avellino: quando tornerà in campo per allenamenti e playoff Modificato il calendario degli spareggi promozione, ma in parte: la prospettiva biancoverde

Era prevista per sabato 18 maggio, invece la prima gara dei playoff con l'Avellino in campo è fissata per martedì 21 maggio - data del secondo turno della fase nazionale - dopo l'aggiornamento del calendario "per permettere la corretta attesa del giudizio sul ricorso di un club pendente al collegio di Garanzia del Coni", come rimarcato dalla Lega Pro. Slittano gli spareggi promozione, ma con una tempistica inferiore rispetto ai rumors: un posticipo di tre giorni sul programma che terminerà comunque come immaginato a marzo, ovvero domenica 9 giugno, che resta il giorno della gara del ritorno della finale in virtù di un intervallo inferiore tra gli ultimi match.

Domani la ripresa al "Partenio-Lombardi"

Michele Pazienza aveva presentato lo scenario in casa biancoverde con una tabella di marcia già pianificata e che, di fatto, uscirà alterata minimamente in virtù di una modifica al calendario playoff che risulta leggera. All'Avellino toccherà definire un calendario tra allenamenti e amichevoli per tornare in campo in gara ufficiale tra 21 giorni dopo le sfide di primo e secondo turno della fase del girone e del primo turno della fase nazionale. La preparazione dei lupi ripartirà domani pomeriggio.

Serie C - Playoff 2024

Fase playoff del girone

Primo turno (gara unica): martedì 7/5

Secondo turno (gara unica): sabato 11/5

Fase playoff nazionale

Primo turno: andata martedì 14/5 - ritorno sabato 18/5

Secondo turno: andata martedì 21/5 - ritorno sabato 25/5

Final Four

Semifinali: andata martedì 28/5 - ritorno domenica 2/6

Finale: andata mercoledì 5/6 - ritorno domenica 9/6