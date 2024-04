Avellino: una vita per la medicina, medaglia d'argento alla dottoressa Scala Il prestigioso riconoscimento per celebrare il quarantesimo anno dalla laurea in Medicina

Il presidente dell'ordine dei medici di Avellino, Francesco Sellitto, ha conferito la medaglia d'argento così come disposto dal direttivo del consiglio dell'ordine dei medici