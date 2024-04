Delegazione istituzionale della Normandia in visita ad Ariano In occasione delle celebrazioni per il millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore

In occasione delle celebrazioni per il millenario della nascita di Guglielmo il conquistatore, per il quale la Regione Normandia ha deciso di organizzare un evento di grande portata nell’anno dell’anniversario, il 2027, una visita ufficiale di una delegazione istituzionale guidata dal Presidente della Normandia Hervé Morin nella Regione Puglia e nella Regione Basilicata, diventa l’occasione per fare tappa anche ad Ariano Irpino in cui il Cesn (Centro Europeo di Studi Normanni) ha dato vita al Museo della Civiltà Normanna. Scopo della visita, alla presenza di Catherine Morin-Desailly, Senatrice e Consigliera Regionale, è quella di instaurare una partnership con l’istituto di ricerca in vista delle future celebrazioni.

Ad accogliere la delegazione francese e a guidare la visita al Museo sono stati il Presidente del Cesn, Ortensio Zecchino, il Direttore del Museo della Civiltà Normanna, Giuseppe Muollo, insieme ad altri soci del Cesn.

Guglielmo il Conquistatore, duca di Normandia e poi re d'Inghilterra, è stata una delle figure più emblematiche della storia normanna e dell'epoca medievale. Egli non fu l'unico normanno a partire alla conquista di altri territori. Tracce del passaggio dei Normanni sono riscontrabili in tutta Europa: dall'Inghilterra all’Ucraina, dall'Italia meridionale al Principato di Antiochia.

La Regione Normandia sta quindi pianificando un programma di celebrazioni per il 2027, in ambito turistico, culturale, formativo, sportivo e gastronomico per mettere in risalto la storia della Normandia e l'esistenza di un’eredità normanna su scala europea.

Questo progetto ha già ricevuto il sostegno di prestigiose istituzioni normanne, francesi e internazionali, tra cui il Musée de Normandie-Château de Caen, il Musée de la Tapisserie di Bayeux, il Mobilier national, la Fondazione Federico II, l'Università di Palermo, la Tower of London e il British Museum.