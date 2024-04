Forum dei Giovani Regione Campania, Rocchetta: Irpinia protagonista Gerardo Rocchetta: dialogo e confronto al primo posto

Si è insediata oggi la prima commissione del forum dei giovani della Regione Campania. Tra i protagonisti Gerardo Rocchetta, come come referente per la città di Avellino.

"È stata una mattinata di confronto , che mi vedrà impegnato in questa esperienza perché i giovani della mia città ma dell’intera provincia ritornino protagonisti - commenta a caldo Rocchetta, impegnato in questa prima mattinata di lavoro con gli altri giovani campani -. Porteremo in regione istante e necessità del territorio, per favorire il confronto sulle iniziative dedicate ai giovani della regione Campania, ma in modo particolare di Avellino e Provincia, che ho l’onore di rappresentare e a cui si devono risposte concrete dopo anni di silenzio. Sono certo che per Avellino, l'amministrazione che verrà, approverà il regolamento riconosciuto dal forum dei giovani della regione Campania ,perché il dialogo, il confronto e la condivisione di idee e progetti devono sempre trovare il giusto motivo per esistere, lontani da colori e bandiere partitiche e lavorare in sinergia per raggiungere un solo obiettivo: il benessere dei giovani del territorio.

“Da parte mia- rassicura ROCCHETTA GERARDO-ci sarà sempre e solo dialogo e confronto. Come membro di commissione del forum dei giovani Regionale, afferma – sono orgoglioso e soddisfatto di aver dato la possibilità alla mia città e all’intera provincia di essere rappresentata al meglio. Auguro buon lavoro a tutti i componenti delle Commissioni e sono sicuro che insieme potremo continuare a scrivere una nuova pagina per la nostra regione, la nostra terra e per le politiche giovanili”.