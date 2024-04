Montella verso il voto, Rosalia Passaro: pieno sostegno a Buonopane Ufficiale la posizione dell'ex consigliera comunale: dare continuità all'azione amministrativa

"Nel contesto delle imminenti elezioni amministrative a Montella, emerge un sostegno fondamentale per la continuità e la stabilità della città: quello di "Azione Montella" e della già consigliera Rosalia Passaro al Sindaco Buonopane".

E' quanto si legge in una nota ufficiale: "Questo sostegno non è soltanto un atto di fiducia verso la leadership consolidata di Buonopane, ma rappresenta anche un'unione di intenti nel perseguire il bene comune e il progresso della comunità montellese. L'esperienza e l'impegno di Passaro, già nota per il suo contributo costruttivo in consiglio comunale, si uniscono alla visione e alla competenza del Sindaco per garantire una guida solida e responsabile per Montella".

"La scelta di "Azione Montella" e di Rosalia Passaro riflette un approccio pragmatico e orientato al risultato, al di là delle appartenenze di partito o delle tattiche politiche effimere. È un impegno concreto per continuare il lavoro avviato e per affrontare con determinazione le sfide future, mantenendo sempre al centro l'interesse della comunità".

"In questo momento cruciale - conclude il documento - è fondamentale che i cittadini di Montella riflettano sul significato di questo sostegno unitario e si uniscano nella scelta di un futuro di continuità, stabilità e prosperità per la loro città".