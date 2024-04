Avellino: vandali nell'Autostazione, distrutte le telecamere: Siete delinquenti Ennesimo raid

Ancora un atto vandalico all’interno dell’Autostazione di Avellino. Tre le telecamere divelte e danneggiate: due erano posizionate sul tetto, una a servizio delle scale che conducono ai garage. Proprio quest’ultima ha immortalato i protagonisti, tre individui che noncuranti di essere ripresi sono riusciti a mettere la telecamera fuori uso. Ancora da capire se anche il danneggiamento delle telecamere sul tetto sia opera della stessa mano. L’azienda, in possesso delle sequenze video che documentano l’intero raid, ha dato incarico all’ufficio legale di presentare denuncia alle autorità competenti.

Non si tratta del primo atto delinquenziale messo a segno ai danni della struttura pubblica. Negli ultimi mesi, sono stati segnalati diversi i raid che hanno interessato la struttura. Per questo motivo AIR Campania ha intensificato i suoi sforzi potenziando il sistema di videosorveglianza, che ora conta oltre 100 telecamere.

Inoltre, l’azienda regionale è impegnata nel primo step del progetto di digitalizzazione. Dopo l’installazione degli schermi digitali all’interno dell’Autostazione, si sta procedendo ad ultimare il cablaggio per collegare i monitor ai 24 stalli e che saranno poi connessi al sistema di monitoraggio dei bus e alle paline intelligenti.