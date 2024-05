Avellino: crisi IIA sindaci e parlamentari in Provincia al fianco delle tute blu Vertice nella sala Grasso. Si prova a mobilitare la politica per il futuro di Valle Ufita

Ci sono i lavoratori con le loro tute colorate, ci sono i sindacati e alcuni sindaci dell'area di Valle Ufita e non solo. Finalmente anche qualche parlamentare si fa vedere: Toni Ricciardi del Pd e Gianfranco Rotondi di Fratelli d'Italia, partito rappresentato nella sala Grasso da Ines Fruncillo. Ci si aspettava una maxi assemblea con una mobilitazione massiccia di amministratori e politici. Ma tant'è. Bisogna prendere atto che la vertenza della IIA è diventata davvero spinosa. Le tute blu non sono disposte ad arrendersi. Si spera in un patto comune politica-amministratori-sindacati che faccia pressione sul governo e scongiuri il passaggio delle quote societarie a un socio privato che non offre alcuna garanzia. Bisogna però mobilitarsi. Nel vero senso della parola...