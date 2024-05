Trasporto pubblico locale: ecco i nuovi lotti di Air Campania Avellino, Benevento e Caserta per i prossimi 10 anni

Air Campania spa azienda di trasporto pubblico locale che ha come socio unico la Regione Campania, si è aggiudicata i lotti 2 e 3 della gara europea per l’affidamento in concessione dei servizi minimi di Tpl su gomma di interesse regionale.

L’aggiudicazione è stata formalizzata dall’agenzia campana mobilità, infrastrutture e reti (ACaMir). La società gestirà per i prossimi 10 anni i servizi urbani ed extraurbani ad Avellino, Benevento e Caserta.

Il lotto 2 prevede per il trasporto pubblico locale ad Avellino e Benevento servizi per 20,6 milioni di km l’anno, mentre per il Lotto 3 di Caserta e provincia i servizi sono pari a 16,2 km l’anno, per un totale di 36,8 km/anno.

Una buoan notizia. Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore unico e direttore generale, Anthony Acconcia per «l’aggiudicazione, che non solo consolida il ruolo di Air Campania come principale operatore di Tpl nella regione, ma pone anche le basi per un miglioramento continuo dei servizi offerti.

Ora l’impegno è quello di continuare a garantire un trasporto pubblico efficiente, sicuro e sostenibile, in linea con le esigenze di una mobilità sempre più moderna».