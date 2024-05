Spuntano vecchi manifesti elettorali di Ciriaco De Mita: curiosità ad Avellino La curiosità: auto tappezzate in centro

Vecchi manifesti elettorali sountano ad Avellino con una foto di un giovanissimo Ciriaco De Mita e il.celevre scudo crociato della DC. Succede in centro, su molte auto soprattutto in via Zigarelli. Gli abitanti e i passanti sono rimasti sorpresi nel vedere le auto parcheggiate tappezzate di vecchi manifesti elettorali storici riportanti l'immagine di Ciriaco De Mita, con la scritta «vota Democrazia Cristiana». La scena, che ha suscitato curiosità e qualche sorriso nostalgico tra i cittadini, ci si interroga se sia legata alla campagna elettorale in corso.