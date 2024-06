Partita di calcio tra carabinieri e giornalisti in memoria di Attilio Picoco Momento di sport e convivialità nel ricordo del brigadiere dei carabinieri scomparso nel 2018

Una serata calcistica nel ricordo del brigadiere dei carabinieri Attilio Picoco. Tragicamente scomparso il 31 luglio 2018.

Ieri presso il Country Sport di Avellino (Contrada Valle Santa Caterina), sono scesi in campo carabinieri e giornalisti per una partita di calcio amatoriale per onorare la memoria del militare.

Ad organizzare l'evento, il comando provinciale dei carabinieri di Avellino. Ieri era presente anche la famiglia del carabiniere Picoco a cui, il colonnello Albanese ha consegnato un targa ricordo.

L'iniziativa non solo rende omaggio al Brigadiere Picoco, promuovendo i valori di solidarietà e spirito di squadra che lui stesso incarnava, ma mira anche a rafforzare i legami tra l’Arma dei Carabinieri e i rappresentanti degli organi d’informazione, attraverso un momento di sport e convivialità.

Il 20 luglio 2018 il Brigadiere Picoco fu inviato dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Nola sulla SS Nola-Villa Literno, ad effettuare i rilievi di un sinistro stradale insieme all’Appuntato Scelto Vincenzo Ottaviano, morto quello stesso tragico venerdì unitamente alla guardia giurata Benigno De Gennaro. Travolto da una vettura in transito, Attilio Picoco decedeva nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli dopo 11 giorni di coma.